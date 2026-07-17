Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву

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Столицу атаковали группы из пяти, семи и девяти дронов.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву за ночь на 17 июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о налетах БПЛА на столицу в мессенджере МАКС. В 6:21 Москву атаковала первая группа из пяти беспилотников, в 6:42 — прилетели еще девять. Последний отряд дронов приблизился к городу в 7:52. Все БПЛА уничтожены, на местах падения обломков работали специалисты оперслужб, уточнил Собянин.

Ранее киевские боевики совершили массированный налет на Москву — с вечера 15 июля до 9:00 16 июля в направлении столичного региона двигалось более 200 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.

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