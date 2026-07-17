«Сильно люблю»: Вадим Галыгин нашел хобби к старости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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С раннего детства артист восхищался работой дубляжа.

Телеведущий, актер и юморист Вадим Галыгин нашел хобби к старости — озвучивать мультфильмы. Об этом знаменитость рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

«Сейчас все будут писать, Вадим Галыгин нашел хобби к старости», — со смехом отметил Вадим Галыгин.

Шоумен с самого раннего детства пытался подражать абсолютно разным голосам.

«Персонажи мне казались настолько забавными, что я проникал вглубь и задавался вопросом: «А как это он так разговаривает?» — вспомнил Вадим Галыгин.

Будучи ребенком, телеведущего не меньше удивлял и другой факт — актер, который озвучивал какого-то забавного персонажа. У него вызывало шок то, как взрослый здоровый дядька с усами мог настолько сильно вжиться в роль, например, милого песика. Этот контраст всегда вызывал у Галыгина восхищение.

«Когда узнаешь, что вот этого персонажа озвучивает какой-то актер, которого знаешь по работам в кино, а потом видишь, как благодаря его голосу оживает мультипликация. То есть это просто для меня чудо какое-то было», — добавил Вадим Галыгин.

В мультфильме «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» Вадим Галыгин озвучил рэпера Тупика. Своими впечатлениями об этой работе актер поделился с корреспондентом 5-tv.ru.

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