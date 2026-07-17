«О прибыли не думаю»: Галыгин о самой ценной мотивации в озвучке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Шоумен за свою карьеру поработал в нескольких известных проектах.

В работе актера дубляжа телеведущего Вадима Галыгина привлекают не деньги. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

Отвечая на вопрос о заработке при озвучке героев мультфильмов и кинокартин, комик честно ответил, что процесс куда важнее доходов.

«Я о прибыли не думаю. Мне просто нравится процесс», — подчеркнул артист.

Он также напомнил о своем первом опыте озвучки с иностранной студией. Вадим ожидал, что весь процесс займет много времени, но расстроился, когда все завершилось за несколько смен.

«Мне сказали: „Все, спасибо. Мы закончили“, а я говорю: „Нет, подождите, пожалуйста. Я хочу переговорить“. Но мне ответили, что все есть для того, чтобы персонаж жил. А я думал: „Как же так? Я же настроился на длительный процесс“. И сейчас я сам говорю, что мне уже хватит. Но мне очень нравится это дело», — пояснил шоумен.

В творческой карьере Галыгина несколько успешных озвучек. Его голосом говорили Брут в фильме «Астерикс на Олимпийских Играх», ласка Бак из «Ледникового периода», а также сурикат Билли в «Союзе зверей». Сейчас он озвучил птенца Тупика для мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы», премьера которого состоится 1 октября.

Ранее Вадим Галыгин рассказал о совместном досуге с детьми. Артист старается проводить с ними много времени.

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