Оператор суфлера Белого дома заработал $100 тыс на ставках о заявлениях Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Saul Loeb - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Габриэль Перес заключал пари на «рынках предсказаний», предугадывая, что скажет президент США.

Сотрудник Белого дома заработал более ста тысяч долларов на ставках на публичные выступления президента США Дональда Трампа.

Габриэль Перес — заместитель помощника президента, технический советник и оператор суфлера с десятилетним стажем — заключал пари на так называемых «рынках предсказаний», угадывая, сделает ли глава государства определенные заявления.

Трамп назвал это позором и отправил Переса в неоплачиваемый отпуск. По иронии судьбы, еще в сентябре прошлого года у президента на Генассамблее ООН возникли проблемы с телесуфлером, и он пообещал оператору «большие проблемы».

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