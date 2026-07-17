Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет ударного беспилотника обнаружил цель и уничтожил ее точным попаданием.

Расчет ударного беспилотного летательного аппарата «Ланцет» соединения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» Вооруженных сил Украины на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена подразделениями группировки в ходе воздушной разведки. Операторы БПЛА установили координаты украинской САУ калибра 155 миллиметров и выполнили запуск барражирующего боеприпаса «Ланцет».

После выхода в район цели беспилотник поразил самоходную артиллерийскую установку. Результаты удара были подтверждены средствами объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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