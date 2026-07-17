Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

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В Палате представителей намерены изучить материалы, которые также касаются возможного финансирования кампании Джо Байдена.

В Палате представителей США намерены провести слушания по рассекреченным документам, которые, по словам конгрессвумен Анны Паулины Луны, касаются возможного отмывания денег из Украины и поддержки предвыборной кампании бывшего президента США Джо Байдена. О подготовке заседаний Луна сообщила 16 июля в социальной сети X (бывшая Twitter).

По ее словам, обсуждение будет основано на материалах, опубликованных офисом директора Национальной разведки США (ODNI), а также бывшим директором Национальной разведки Тулси Габбард.

«Я проведу слушания по рассекреченным документам, <…> касающимся операции по отмыванию денег с Украины, осуществляемой через AID в пользу предвыборной кампании Джо Байдена», — написала конгрессвумен.

Ожидается, что в ходе слушаний представители Палаты представителей изучат содержание опубликованных материалов и обсудят содержащиеся в них сведения. Дата проведения заседаний пока не уточняется.

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