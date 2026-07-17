Солнечные интервалы и свежий ветер: какая погода ждет Москву 17 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 17 июля, в Москве и Московской области прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Такие данные опубликованы на официальном сайте Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов. В Подмосковье днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла, а ночью температура может снизиться до 5 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–11 метров в секунду, порывы могут ощущаться сильнее на открытых участках города и трассах. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что близко к среднему месячному уровню и не вызовет дискомфорта у большинства жителей.

Метеорологи отмечают, что несмотря на солнечные интервалы днем, в ночные часы прогнозируется значительное похолодание, особенно в пригородных районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Санкт-Петербурге начнутся ливни.

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