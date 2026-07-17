«Все получилось»: как Вадим Галыгин реализовал свою заветную мечту

Вадим Галыгин мечтал о сцене с детства и ему удалось достичь заветной цели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Шоумен с юных лет никогда не отступал от поставленной цели.

Телеведущий Вадим Галыгин с детства мечтал стать известным, хотя и считал, что заветной цели ему не достичь. Тем не менее, для него все сложилось куда удачно. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

«Были у меня какие-то творческие порывы и мечты. И что-то казалось абсолютно заоблачным и запредельным. Но, тем не менее, я верил, что когда-то выйду к микрофону и выступлю. И все так и получилось», — признался шоумен.

Артист также сравнил себя с одним из главных персонажей мультфильма — птенцом Тупиком. По его словам, в своем стремлении к заветной цели и жизненном пути он похож на героя.

«Если рассматривать в плане жизненных этапов и соответствуя собственным амбициям, и вообще в плане какой-то глобальной мечты, можно сказать, что мы где-то похожи. Чего и всем желаю — идите к своей мечте, как Тупик. Все получится», — добавил Вадим.

Галыгин озвучил в мультфильме птенца Тупика — дерзкого и напористого рэпера, мечтающего о скорой славе. Герой пытается казаться крутым, но в реальности он все еще маленький птенец, которому важно, чтобы его услышали.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Вадима Галыгина родился сын.

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