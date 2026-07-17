Потасовки и 10 часов ожидания: в Нарве на границе с РФ продают места в очереди

Фото, видео: www.globallookpress.com/Konstantin Sednev via www.imago-; 5-tv.ru

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Перекупщики занимают места у погранперехода в Нарве и предлагают их путешественникам за сумму до 200 евро.

В эстонской Нарве, где остался единственный на северо-западе пограничный переход в Россию, начал процветать бизнес по продаже мест в очереди. На КПП со стороны Прибалтики не только увеличили время досмотра, но и на пять часов сократили время работы. Таким образом, сотни человек, в основном граждане иностранных государств, проводят в ожидании до десяти часов.

А тут еще перекупщики, которые занимают место заранее и продают его по цене до 200 евро. Из-за этого уже не раз возникали потасовки, но эстонские полицейские на конфликты внимания не обращают, считая, что лишние проблемы для поездки в Россию не помешают.

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