США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана
Фото: www.globallookpress.com/Ammar Safarjalani
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Жители ближайшего района услышали три взрыва.
Американские военные атаковали стратегические объекты в южной части Ирана — аэропорт в городе Ираншехр и мост в Бендер-Хемире. Об этом пишет новостное агентство Tasnim.
Известно, что три взрыва услышали жители ближайшего района. При этом информации о возможных жертвах, пострадавших и повреждениях инфраструктуры воздушной гавани нет.
В издании заявили, что при нанесении ударов по территории исламской республики применялись истребители.
Кроме того, иранский портал Fars сообщил об атаках на города Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Ахваз, порт Киш и остров Кешм.
Ранее в Центральном командовании американских ВС заявили о начале новых ракетных атак на Иран. В пресс-службе отметили, что удары по позициям Тегерана наносятся с целью ослабления потенциала ИРИ. Вашингтон бьет по позициям Ирана шестую ночь подряд.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля. Несмотря на подписанное 18 июня соглашение о взаимопонимании, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении достигнутых договоренностей. США атакуют иранские военные объекты, а Тегеран наносит удары по американским военным базам в странах региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал о поражении Ираном систем связи и топливного хранилища США в Иордании.
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