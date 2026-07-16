В Польше обвинили диверсанта из Украины в серии провокационных диверсий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Ему грозит пожизненное заключение.

Польские власти обвиняют 18-летнего гражданина Украины в серии диверсий с применением дрона и саботаже, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил портал RMF24 со ссылкой на заявление национальной прокуратуры.

Юноше вменяют 47 преступных эпизодов. В надзорном органе отметили, что арестованный был членом действовавшей по заданию иностранной разведки организованной группировки, которая вербовала наемников для будущих преступлений через социальные сети и мессенджеры.

В материалах уголовного дела сказано, что украинцев нанес на памятники и здания во Вроцлаве несколько надписей с восхвалением Украинской повстанческой армии* (УПА), а также вывесил провокационные флаги.

Кроме того, в прошлом году мужчина планировал запустить беспилотный летательный аппарат над автомобилем президента Польши Кароля Навроцкого во время парада по случаю Дня Вооруженных сил страны в Варшаве. Однако правоохранители пресекли деятельность и задержали его.

Сейчас украинец находится под арестом, обвинительное заключение находится в районном суде Вроцлава.

Отношения между Польшей и Украиной резко обострились после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*». В ответ в Варшаве обвинили Банковую в восхвалении неонацистов.

Ранее кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку портрет Зеленского с усами Адольфа Гитлера, заявив, что украинское руководство героизирует преступников.

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* — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.