Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану
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Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani
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Атаки продолжаются пятую ночь подряд.
Вооруженные силы (ВС) США начали очередную серию ударов по Ирану. Об этом заявили в Центральном командовании ВС страны.
«Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала», — говорится в сообщении.
Как уточнило командование, атаки продолжаются пятую ночь подряд.
Тегеран и Вашингтон 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося еще в феврале. Однако с 8 июля американские военные провели несколько серий атак по территории Ирана.
После этого военные исламской республики нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 9 июля президент США Дональд Трамп объявил о завершении режима прекращения огня с Ираном, заявив, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта больше не имеют смысла.
Иран ответил обвинениями в адрес США, утверждая, что их агрессивные действия подрывают меморандум и делают соглашение о прекращении войны неэффективным.
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