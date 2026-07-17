Оранжевые губы и черный окрас: в джунглях Конго нашли новый вид обезьян

Фото: Facebook*/Frankfurt Zoological Society/Daniel Rosengren

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Приматы общаются между собой с помощью шести уникальных звуков.

Новый вид приматов с характерными оранжевыми губами обнаружили в лесах Демократической Республики Конго. Исследование об открытии опубликовали в научном журнале PLOS One, сообщает Sky News.

Небольшая обезьяна черного окраса со светлыми отметинами вокруг рта и белым пятном на хвосте обитает в национальном парке Ломами и получила официальное латинское название Colobus congoensis.

Впервые животное сфотографировали в 2008 году, однако подтвердить его реальное существование удалось только десять лет спустя во время научной экспедиции исследователя Жан-Пьера Капале. С тех пор зафиксировано более ста случаев наблюдения за приматами, которые общаются между собой с помощью шести уникальных звуков.

Авторы исследования отмечают, что это только пятый новый вид обезьян, обнаруженный в Африке за последние 75 лет. Они предложили включить Colobus congoensis в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, из-за небольшой численности популяции.

Ученые предупредили, что расширение человеческих поселений может привести к сокращению численности этих обезьян и потере их естественной среды обитания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Адыгее пенсионерка умерла после укуса обезьяны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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