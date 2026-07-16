Четырех детей с судорогами забрали на скорой со станции метро «Пионерская» в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У них наблюдались признаки отравления.

Четырех детей с судорогами и признаками отравления забрали на скорой со станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В Петербургском метрополитене информацию подтвердили. Как стало известно, дети в возрасте от девяти до 14 лет сами обратились за помощью, после чего им вызвали скорую помощь. Об этом представители метрополитена рассказали в беседе с 5-tv.ru.

Известно, что в вагоне метро, помимо детей, находились также взрослые, но их состояние не вызывает опасений. Также сообщается, что дети находились в подземке без сопровождения.

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