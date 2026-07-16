Хакер-тезка задержанного в Армении россиянина уже отбывает наказание в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Суд назначил ему два года ограничения свободы, которые еще не истекли.

Хакер Александр Ермаков, которого перепутали с задержанным в Армении россиянином, был осужден по делу о создании и распространении вредоносных компьютерных программ в 2024 году. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Суд назначил Ермакову два года ограничения свободы. Мера предполагает запрет на выезд за пределы страны и ряд других ограничений.

Осужденный Ермаков вместе с неустановленными лицами с марта 2021 года по апрель 2022 года создал и продал заказчику вирус-вымогатель «ШугарЛокер». Программа предназначалась для незаконного повреждения, блокировки или копирования данных на компьютерах пользователей.

Источник 5-tv.ru заявил, что Ермаков был известен в своем сообществе под именами GustaveDore и ДжимДжонс и работал под покровительством бывшего следователя Марата Тамбиева. По словам источника, после задержания Тамбиева, осужденного на 16 лет по делу о взятке, Ермаков начал сотрудничать со следствием и давать показания.

«После того как Тамбиев был задержан, Ермаков начал сотрудничать со следствием и давать показания», — пояснил собеседник.

Теперь все эти доказательства сторона защиты пытается донести до коллег в Армении через МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга задержанного в Армении россиянина заявила о непричастности мужа к хакерской деятельности. По словам Марии Юровой, ее муж получил образование юриста и никогда не занимался компьютерными технологиями.

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