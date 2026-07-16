Глава СБУ стал временно исполняющим обязанности министра обороны Украины

Фото: Reuters/NurPhoto/Ukrinform/Marianna Kotyk

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Тем временем страну охватили протесты из-за отставки Михаил Федорова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины Евгению Хмаре, исполняющему обязанности председателя СБУ. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили», — уточнил он.

Тем временем страну охватили протесты из-за отставки Михаил Федорова. Сотни человек вышли на улицы Киева, Одессы, Львова и других городов. Люди опасались, что пост может занять глава МВД Игорь Клименко, который поддерживает ТЦК и жесткие методы работы местных военкомов, открыто прибегающих к насильственной мобилизации.

Накануне все правительство Незалежной ушло в отставку во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Сегодня же, 16 июля, Верховная рада утвердила 16 новых министров правительства Украины. На тот момент в список не вошли главы Минобороны и МИД, поскольку их кандидатуры должен представить президент Украины.

О назначении на должность главы дипломатиеского ведомства страны пока не сообщалось.

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