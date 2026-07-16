Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Есть пострадавшие.

Пассажирский поезд Москва — Махачкала столкнулся с КамАЗом в Дагестане. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

«Поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе в села Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва — Махачкала с грузовым автомобилем КамАЗ», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в подмосковном Одинцове КамАЗ на полном ходу влетел в маршрутку. Сначала сообщалось, что один человек от полученных повреждений скончался на месте аварии, а еще 12 пассажиров маршрутки с ранениями разной степени тяжести были срочно госпитализированы. Инцидент случился на втором километре Луцинского шоссе.

Позднее число жертв увеличилось. В итоге в результате ДТП два человека погибли на месте, еще 21 человек получили травмы различной степени тяжести. Причем, шестеро из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

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