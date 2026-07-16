«Тройка по информатике»: жена задержанного в Армении россиянина возмущена происходящим

У задержанный в Армении россиянина была тройка по информатике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Мужчину задержали, приняв его за разыскиваемого Интерполом хакера.

Супруга россиянина Александра Ермакова, задержанного в Армении по запросу США, заявила, что ее муж не связан с IT-сферой и не мог иметь отношения к хакерской деятельности. Об этом Мария Юрова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Она подчеркнула, что Александр изучал в школе немецкий язык, в институте получил образование юриста и имел невысокую оценку по информатике.

«Мой муж изучал в школе немецкий язык, а в институте он изучал информатику на тройку и по образованию он юрист. К хакерским делам он не может никакого отношения иметь», — сказала Мария.

По словам Марии, они приехали в Армению с туристической целью, а проблемы возникли только при выезде из страны.

«Туда мы приехали, проблем у нас никаких не было на пограничном контроле, также перед поездкой Саша делал запрос, можно ли ему выехать заграницу, то есть мы получили разрешение от наших служб. Получается, проблем не было при въезде, а проблемы начались на выезде», — пояснила Мария.

Она уточнила, что сотрудники показали фотографию мужчины из социальной сети и попросили подтвердить его личность. После этого Ермакова попросили пройти в отдельное помещение для проверки. По словам Юровой, ее супруг был уверен, что произошла ошибка, и спокойно относился к ситуации.

Россиянина задержали, ошибочно приняв его за разыскиваемого Интерполом хакера. По данным правоохранительных органов, разыскиваемый США человек подозревается в атаках с использованием программы-вымогателя Sodinokibi (REvil). Жертвами этих атак, согласно материалам дела, стали более тысячи человек и организаций в США.

В документах Интерпола говорится, что подозреваемый якобы являлся одним из администраторов платформы и получил более 13,7 миллиона долларов в результате преступной деятельности. Ордер на его арест был выдан окружным судом США по Северному округу штата Техас 26 июня 2026 года.

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