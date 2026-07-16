«Будет послушным, как Зеленский»: Азаров высказался о назначении Корецкого

Фото: ALEXANDROS BELTES/ТАСС

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Бывший глава украинского правительства считает, что новый премьер будет подконтролен Западу.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что назначенный новым главой правительства Сергей Корецкий может оказаться зависимым от западных партнеров. Свое мнение Азаров высказал в беседе с ТАСС.

«Американцам абсолютно ясно, что это за кадр, но он их устраивает. Он человек скомпрометированный, в принципе, будет такой же послушный, как и Зеленский», — заявил Азаров.

Он заявил, что Корецкий является «скомпрометированным» человеком из-за предполагаемых связей с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого на Украине называют «кошельком» лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По словам Азарова, Корецкий ранее руководил кофейными компаниями, а затем возглавил «Укрнафту». Экс-премьер утверждает, что новый глава украинского правительства был связан с Миндичем и что у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) якобы имеются записи с его голосом.

Азаров считает, что из-за этих обстоятельств Корецкий будет контролируемым со стороны Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада Украины рассмотрела вопрос о назначении нового премьер-министра страны. Депутаты поддержали кандидатуру генерального директора «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на пост главы правительства. За его назначение проголосовали 289 парламентариев, один выступил против, семеро воздержались.

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