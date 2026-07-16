Как выбрать духи, которые будут держаться весь день: главные ошибки при покупке

Парфюмер Чазов: оптимальное место для нанесения духов — не за ушами, а у висков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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От чего зависит аромат и как сделать так, чтобы он держался дольше? Парфюмер ответил на эти и другие вопросы.

Стойкость — один из главных критериев при выборе парфюма. Многие покупатели ожидают, что дорогой аромат будет сохраняться на коже весь день, а более легкие варианты быстро исчезнут. Однако на практике длительность звучания зависит не только от цены, категории или концентрации композиции.

Один и тот же аромат может раскрываться по-разному на разных людях: у кого-то он остается заметным спустя несколько часов, а у кого-то практически исчезает через короткое время. Парфюмер Олег Чазов рассказал 5-tv.ru, какие факторы влияют на стойкость духов и как правильно выбирать аромат перед покупкой.

Почему одни духи держатся дольше других

Распространенное мнение заключается в том, что чем выше концентрация парфюмерной композиции, тем дольше будет сохраняться аромат. Однако, по словам эксперта, это не всегда работает.

«Стойкость вообще ароматов зависит не только от концентрации, а от добавки стабилизаторов и других компонентов, которые влияют на сохранение композиции», — объясняет Олег Чазов.

По словам специалиста, высокая концентрация сама по себе не является гарантией того, что аромат будет держаться долго. На итоговое звучание влияют особенности самой композиции, используемые компоненты и то, как они взаимодействуют с кожей человека.

Именно поэтому ориентироваться только на обозначение категории парфюма при покупке не стоит. Более легкий аромат может оказаться достаточно стойким, а насыщенная композиция — сохраняться меньше ожидаемого времени.

Как кожа влияет на стойкость парфюма

Один из главных факторов, который влияет на раскрытие аромата, — состояние кожи.

По словам Олега Чазова, на сухой коже парфюм может испаряться быстрее, тогда как на более увлажненной композиция сохраняется дольше.

Это объясняет, почему один и тот же аромат у разных людей может звучать совершенно по-разному. Перед нанесением парфюма можно использовать нейтральный увлажняющий крем без яркого запаха — это помогает подготовить кожу и снизить скорость испарения аромата.

При этом не стоит оценивать стойкость только по первым минутам после нанесения. Многие композиции раскрываются постепенно: сначала ощущаются одни ноты, затем появляются другие оттенки запаха.

Как правильно тестировать духи перед покупкой

Одна из самых распространенных ошибок — выбирать аромат только по первому впечатлению в магазине.

По словам парфюмера, сначала действительно можно познакомиться с композицией с помощью специальной бумажной полоски, но окончательное решение лучше принимать после тестирования на собственной коже.

«Если есть возможность прийти в магазин, взять тестер, нанести аромат на кожу и с ним походить, то это самый лучший вариант. Не покупать вслепую», — советует эксперт.

После нанесения лучше не спешить с выводами. В магазинах одновременно распыляется множество ароматов, поэтому запахи могут смешиваться и искажать восприятие. Кроме того, композиция на бумаге и на коже раскрывается по-разному.

Специалисты также не рекомендуют наносить аромат сразу на одежду при выборе. Ткань может сохранять посторонние запахи и менять восприятие композиции.

Почему за ушами — не всегда лучшее место для духов

Многие привыкли наносить парфюм за ушами, однако эта зона, по мнению Олега Чазова, не является оптимальной.

Парфюмер советует обратить внимание на другие участки кожи, где аромат может раскрываться лучше. Среди таких зон он выделяет область висков, запястья и декольте.

«Оптимально все-таки виски. Классика считается, конечно, для леди — декольте», — отмечает специалист.

При нанесении на запястья важно учитывать дополнительные детали. Например, постоянное трение украшений о кожу может быстрее стирать ароматическую композицию. Поэтому перед нанесением лучше убрать массивные браслеты или другие аксессуары, которые соприкасаются с местом нанесения.

Также не стоит растирать духи после нанесения. Это может нарушить постепенное раскрытие композиции и изменить ее звучание.

Зависит ли стойкость от типа аромата

Существует популярный миф, что тяжелые восточные или древесные композиции всегда держатся дольше легких цветочных и цитрусовых ароматов.

Однако современные технологии производства парфюмерии сделали такую зависимость менее очевидной.

«Сейчас это уже не является абсолютным правилом. Даже насыщенные ароматы могут держаться недолго, а легкие композиции могут сохраняться достаточно долго», — говорит Олег Чазов.

Поэтому выбирать парфюм только по описанию группы аромата не стоит. Намного важнее проверить, как конкретная композиция раскрывается на коже.

Как не ошибиться при покупке парфюма

Еще один важный момент — место покупки. По словам эксперта, сегодня на рынке встречается большое количество подделок, причем некоторые из них внешне могут практически не отличаться от оригинальной продукции.

Универсальный совет при выборе — обращаться к проверенным продавцам и не покупать аромат только из-за слишком привлекательной цены.

При этом определить стойкость или качество парфюма только по упаковке и составу практически невозможно. Производители указывают обязательную технологическую информацию, но потребителю сложно оценить по ней, как именно будет звучать аромат.

Главным тестом остается собственное восприятие: как композиция раскрывается на коже, насколько комфортно ее носить и подходит ли она конкретному человеку.

Стойкость начинается с правильного выбора

Универсального способа выбрать аромат, который будет одинаково долго держаться у всех, не существует. На стойкость влияют состав парфюма, особенности кожи и условия использования.

Поэтому лучший подход — не ориентироваться только на цену или популярные представления о «сильных» ароматах, а тестировать парфюм на собственной коже и оценивать его спустя время после нанесения. Именно так можно найти композицию, которая будет не только стойкой, но и действительно подходящей.

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