Уоррен Баффет лишил Билла Гейтса пожертвований из-за связей с Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Инвестор направит шесть миллиардов долларов семейным фондам и планирует раздать оставшиеся к 2034 году.

Миллиардер Уоррен Баффет впервые не включил фонд основателя Microsoft Билла Гейтса в список получателей ежегодных пожертвований. Об этом сообщил The Guardian.

Причиной такого решения стали публикации о контактах основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Накануне он объявил о намерении передать около шести миллиардов долларов четырем благотворительным организациям, связанным с его семьей. Фонд Гейтса в этом списке отсутствует.

При этом общий объем пожертвований сопоставим с прошлогодними. Семейные фонды Баффета получат значительно больше, чем раньше, ведь в ход пойдут деньги, ранее перечислявшиеся в организации Гейтса.

Примечательно, что Гейтс отрицает причастность к преступлениям Эпштейна и пока не обвинялся в каких-либо правонарушениях.

Баффет и Гейтс когда-то были близкими друзьями, но, как признался инвестор CNBC в марте этого года, они не разговаривали с тех пор, как осенью 2025 года были опубликованы файлы по делу Эпштейна.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Финансиста арестовали летом 2019 года. Следствие считало, что на протяжении многих лет он организовывал встречи девушек с влиятельными людьми в своих особняках во Флориде, Нью-Йорке и на частном острове.

Дело Эпштейна получило мировой резонанс из-за его связей с известными политиками, бизнесменами и знаменитостями.

После смерти финансиста расследование в отношении его окружения продолжилось. В частности, в 2021 году его бывшую помощницу Гислейн Максвелл признали виновной в вербовке несовершеннолетних девушек для Эпштейна и позднее приговорили к длительному тюремному сроку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что финансист Джеффри Эпштейн трижды пытался свести счеты с жизнью.

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