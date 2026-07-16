Сразу три девушки: Ян Топлес угодил в скандал с домогательствами

Фото: Telegram/Йоп, Ян Топлес/yantoples_official

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Инциденты, со слов заявительниц, произошли в 2025 и 2024 годах.

Три девушки анонимно рассказали о сексуальных домогательствах со стороны блогера Яна Топлеса, который только недавно попал в скандал, напившись и публично поцеловав незнакомку на вечеринке (будучи женатым. — Прим. ред.). Об этом сообщает портал Super.

Издание приводит откровения трех свидетельниц. Первая из них вспоминает прошлогоднюю вечеринку, где пьяный Топлес вел себя неадекватно, подходил к разным девушкам и внезапно поцеловал ее прямо во время танца.

«Он не спрашивал разрешения, молча понял по взгляду, что я не против, ну и поцеловал. Потом я видела, что он к другим девушкам подходил… <…> К моей подруге около туалета приставал, обнять пытался, познакомиться, какие-то комплименты делал», — поделилась она.

Вторая история разворачивалась на острове Панган в Таиланде в январе 2025 года. По словам очевидицы, блогер притащил свой алкоголь, ставил свою музыку и находился в «угаре». Многие гости ушли в другую часть дома, чтобы избежать общения с ним.

«Есть истории от девочек, в которых они отмечали явное принуждение к сексу с его стороны», — утверждает она.

Третья участница событий заявила, что Топлес в 2024 году сначала приставал к ней на танцполе, а затем преследовал до очереди в туалет, уговаривая поцеловаться.

«Я его отталкивала, потому что мне было неприятно. Даже сказала, что у меня парень есть. Говорил что-то типа: „Красотка, ну чего ты отказываешься, тебе понравится“. Я наорала на него», — объяснила девушка.

Напомним, в начале июля в сети появилось видео, на котором Топлес целуется с незнакомкой в ночном клубе. Позже он пытался оправдываться. Его супруга продюсер Екатерина Адаричева простила мужа, заявив, что у них крепкий брак и глубокая любовь.

Ранее 5-tv.ru писал, что NILETTO признался в интимной связи с фанаткой, получившей предложение руки и сердца накануне встречи с ним.

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