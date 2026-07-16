В Конго уже 796 человек стали жертвами лихорадки Эбола

Фото: Reuters/Gradel Muyisa Mumbere

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В стране зарегистрировано 2073 случая заражения.

Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 796 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

По данным учреждения, в стране уже зарегистрировано 2073 случая заболевания, а темпы распространения опасной инфекции продолжают расти.

Специалисты отметили, что нынешняя вспышка развивается значительно быстрее предыдущих. Если во время эпидемии 2018–2019 годов отметку в две тысячи заболевших удалось преодолеть лишь спустя десять месяцев после начала распространения вируса, то сейчас аналогичный показатель был достигнут за гораздо более короткий срок. Такая динамика вызывает серьезную обеспокоенность у международного медицинского сообщества.

Эксперты продолжают следить за эпидемиологической ситуацией и призывают усилить меры по выявлению новых случаев, вакцинации населения и сдерживанию распространения инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 22 регионах России обнаружили лихорадку Западного Нила.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.