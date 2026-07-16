Россиянина перепутали с хакером и задержали в Армении по запросу США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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Разыскиваемый Соединенными Штатами человек подозревается в участии в атаках с использованием программы-вымогателя Sodinokibi (REvil).

Россиянина задержали в Армении по запросу США, ошибочно приняв его за разыскиваемого Интерполом хакера-вымогателя. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат Раджави Дилан Раджави.

По данным Интерпола, разыскиваемый США человек подозревается в участии в атаках с использованием программы-вымогателя Sodinokibi (REvil). Согласно информации правоохранителей, жертвами атак стали более тысячи человек и организаций, включая компании, госучреждения, образовательные и медицинские организации в США.

В документах указано, что подозреваемый якобы являлся одним из администраторов платформы и, по версии американских властей, получил более 13,7 миллиона долларов от преступной деятельности. Ордер на его арест был выдан окружным судом США по Северному округу штата Техас 26 июня 2026 года.

Адвокат Дилан Раджави заявил, что задержанный россиянин не имеет отношения к сфере IT и приехал в Армению на отдых вместе с супругой. По его словам, мужчина находился в стране десять дней, а задержали его в аэропорту перед вылетом. В настоящее время россиянин находится в изоляторе и ожидает решения вопроса об экстрадиции.

«Находился в Армении на протяжении десяти дней, и в день вылета в аэропорту его задержали и сообщили, что вчера США разместили ордер на его арест», — рассказал защитник.

По словам адвоката, причиной возможной ошибки могло стать совпадение фамилий и отсутствие отчества в системе. Он отметил, что для установления личности необходимы дополнительные данные, например, отпечатки пальцев или полные паспортные сведения.

«Например, дактилоскопия, то есть отпечатки пальцев, либо же должны быть полные анкетные паспортные данные. Однако ни того, ни другого представлено не было», — заявил Раджави.

Защита россиянина направила обращения в Министерство иностранных дел и посольство Армении. По словам адвоката, ответа на них пока не поступило. В случае экстрадиции россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы в американской тюрьме.

«Пока эти обращения находятся на рассмотрении, никакие ответы нам по ним не дали, соответственно, сами ожидаем и надеемся на лучший исход», — заключил Раджави.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заброшенные аккаунты в социальных сетях могут представлять угрозу для пользователей. Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отметил, что старые страницы позволяют злоумышленникам собирать информацию о человеке, включая данные о семье, работе и контактах. Эти сведения могут использоваться для атак с применением социальной инженерии.

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