МОК не изменит решение по ОКР из-за угрозы Европы прекратить финансирование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Давление началось сразу после восстановления нашего комитета в правах.

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять свое решение о допуске российских атлетов и восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) из-за угнозы европейских государств перекрыть организации каналы финансирования. Об этом представитель МОК сообщил агентству Reuters.

«МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», — заявил собеседник агентства.

Исполнительный комитет МОК 7 июля принял решение временно отменить отстранение ОКР, которое действовало с октября 2023 года, а также отозвал свои прежние рекомендации международным федерациям по ограничению участия россиян в соревнованиях. Это вызвало резкую реакцию в Европе.

Уже 14 июля девять стран, среди которых Дания, Финляндия, Польша, Швеция, Нидерланды, Румыния, Эстония, Латвия и Литва, обратились к Еврокомиссии с требованием исключить из программ финансирования Европейского союза (ЕС) как сам олимпийский комитет, так и другие лояльные к России спортивные ассоциации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на официальном портале МОК вновь активирована страница ОКР, которая была недоступна с 2023 года.

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