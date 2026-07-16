«Контакт с избирателями»: как партии составляют списки лидеров перед выборами

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Каждая фракция подходит к отбору лидеров по-своему.

Все 11 партий, которые будут участвовать во всероссийских выборах с 18 по 20 сентября 2026 года, уже заявили свое участие. Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) и медиагруппы «Россия сегодня» обсудили, как политические фракции ведут свои предвыборные кампании.

На стадии прямой коммуникации с избирателями огромное значение имеют персональные партийные списки, которые определяют «лицо» каждой фракции, чтобы установить прямой человеческий контакт с избирателями, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев.

«Будет уже прямая коммуникация с избирателями… Наше законодательство предусматривает такую форму, что партии выдвигают своих лидеров, формируют из них, скажем так, лидерские списки», — отметил он.

Каждая партия подходит к этой задаче по-своему. «Единая Россия» при формировании списка исходит из нескольких обстоятельств, отметил координатор экспертного совета фракции Константин Костин.

«Во-первых, это позитивный и негативный опыт предыдущих кампаний. Партии 20 лет, она участвует во всех федеральных и региональных выборах, которые были за это время», — отметил он.

У «Единой России» серьезный объем наработанных знаний и опыта, которые учитываются при отборе лидеров. Кроме того, берутся во внимание текущие рейтинги и запросы избирателей.

КПРФ консервативна — в список в 33-й раз входит председатель Геннадий Зюганов. Вместе с ним в тройке лидеров глава Хакассии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

ЛДПР делает ставку на обновление. Председатель партии и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавляет федеральную часть списка, в первую тройку вместе с ним входят участник специальной военной операции Алексей Верещагин и первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Варапаева.

Выборы в Государственную думу России и в органы власти в регионах пройдут в течение трех дней с 18 по 20 сентября. В Центризбиркоме ранее отметили высокий интерес иностранных наблюдателей.

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