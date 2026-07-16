Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании организации по ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Церемония прошла накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

Представители России, Китая и еще более 25 стран подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония прошла в Шанхае накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года. От российской стороны документ подписал глава Минцифры Максут Шадаев, от Китая — министр иностранных дел КНР Ван И.

К соглашению также присоединились Алжир, Белоруссия, Бразилия, Камбоджа, Конго, Куба, Эфиопия, Индонезия, Казахстан, Кения, Киргизия, Лаос, Лесото, Малайзия, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Оман, Пакистан, Сенегал, Сербия, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Замбия и Камерун.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля. Главной темой мероприятий станет «Интеллектуальные партнеры — совместное создание будущего».

На церемонии открытия конференции председатель КНР Си Цзиньпин выступит с программной речью, в которой представит позицию Пекина по вопросам развития и управления искусственным интеллектом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о наличии у страны возможностей для развития искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что Россия располагает необходимыми специалистами, научной базой, энергетическими ресурсами и финансированием для создания и развития ИИ-технологий.

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