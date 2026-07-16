Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Показатель просрочки платежей здесь очень низкий.

Семейная ипотека остается одним из наиболее надежных механизмов поддержки граждан. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Самый надежный инструмент (семейная ипотека — Прим. ред.) <…> Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше», — отметил Путин.

Хуснуллин в ходе встречи рассказал о ситуации в строительной отрасли и отметил роль ипотечных программ в поддержании спроса на жилье. По его словам, особое значение имеет семейная ипотека, по которой граждане продолжают выполнять обязательства.

«То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, — мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платит. Мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем», — сказал зампред правительства.

Он также сообщил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается поддержка жилищного строительства. По словам Хуснуллина, объем ввода жилья остается на высоком уровне, хотя в 2026 году ожидается небольшое снижение темпов по сравнению с предыдущими периодами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения ключевой ставки в стране. Глава государства отметил, что этот процесс должен происходить естественным образом с учетом макроэкономических показателей и стабильности экономики.

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