Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 20 по 26 июля.

В начале недели влияние Рака все еще подчеркивает важность семейных ценностей и домашнего уюта. Сосредоточьтесь на доме и заботе о близких.

А вот отпечаток ретро Меркурия и влияние Сатурна до пятницы замедляет мышление, склоняет к самокритике и пессимизму. Можно столкнуться с трудностями в выражении мыслей, с задержками в торговых операциях, передвижении и общении. Не торопитесь с выводами и внимательно перепроверяйте информацию и документы. При этом супер эффективно структурировать данные и дотошно разбираться в отчетах.

22 июля эмоциональная глубина Рака сменяется огненной энергией Льва. Солнце, поддержанное множеством аспектов от влиятельных представителей небосвода, переходит в знак своей силы и открывает сезон яркости, лидерства и самовыражения. Усиливается вера в себя и стремление к развитию. Высвечиваются новые горизонты жизни и успеха. А небывалые перспективы социального роста способствуют внедрению проектов, направленных на общее благо. Многие почувствуют, что хотят быть другими и демонстрировать свою уникальность, делиться своими идеями с миром. Это позволит стать примером для остальных.

Под влиянием Плутона, происходит обретение личной силы и запускается наш внутренний ядерный реактор, создающий большой энергетический потенциал самим управлять своей жизнью. Раскрываются необходимые качества для достижения больших целей и запуска масштабных проектов. Активная социальная жизнь и светские мероприятия помогут наладить полезные связи. Благоприятное время для видеосъемок и фотосессий, создания собственного уникального образа.

Для предпринимателей и людей с активной жизненной позицией космические ритмы помогают в профессии и реализации, в обретении власти и влияния. На этой волне получится создать успешный бизнес, сменить работу на ту, которая больше по душе, найти себя. Наступает отличное время для творчества и проявления инициативы.

С 24 июля Меркурий завершает период ретроградности, а значит наступает долгожданное облегчение в делах, связанных с документами, переговорами и поездками. Начнут распутываться затянувшиеся дела и осуществляться задуманные планы, а коммуникация постепенно войдет в нормальное русло. Можно начинать новые проекты. Всю неделю Меркурий и Венера поддерживают друг друга, способствуя гармонии в общении и отношениях. Мы открыты для компромиссов и сумеем найти подход к разным людям.

Несмотря на ослабленное положение Венеры в Деве, равновесные отношения можно построить, но только основанные на взаимной поддержке и уважении. В любви ценится забота и целомудрие, чувства проявляются весьма сдержанно.

Энергии Венеры и Марса конфликтуют в эти дни, вызывая противоречия между мягкостью и агрессивностью. Эмоциональные вспышки и резкие реакции могут нанести вред в построении отношений и финансовых делах. При этом, прекрасно сработает «аспект страсти», когда желание удовольствий не вступает в конфликт с напористостью.

К тому же Марс в Близнецах не так агрессивен и поддержан организованностью и терпением Сатурна, что помогает эффективно реализовывать планы и стабильно продвигаться к целям. Активность связана с интеллектом и информацией. Остроумие и способность находить разнообразные пути решения проблем помогают в деловой сфере и учебе. Всем, кто не сидит без дела, предоставляются прекрасные возможности самоутвердиться за счет эрудиции, совершить деловые поездки, преуспеть в переговорах, в рекламных акциях и медиа-сфере, при работе с информацией и клиентской базой.

В течение недели мы становимся очевидцами, как энергия смещается от рефлексии к активным действиям и пересмотру жизненных приоритетов. В центре внимания — обновление, когда старое уходит, уступая место вере, вдохновению и свободе.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов возможно неожиданное знакомство или завязывание бурлящих романтических отношений. Однако, не стоит паниковать в случае непредвиденных обстоятельств и нарушения планов относительно светских мероприятий или долгожданных свиданий. Судьба вносит свои коррективы и склоняет, чтобы вы стали более дисциплинированы и ответственны в отношениях с любимыми. Деловым людям звезды советуют воздержаться от совершения крупных операций на бирже и приобретения больших пакетов акций.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы в фазе охлаждения отношений с родственниками, членами семьи, а также с начальством. Домашние хлопоты и эмоциональные качели мешают решению деловых вопросов. Попробуйте расслабиться и дистанцироваться от дел, которые напрягают. Используйте эти дни, чтобы освободиться от груза прошлого и научиться более осознанно взаимодействовать со значимыми людьми. Возможно, нужен пересмотр цели или направления в карьере.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов обилие мыслей и задач мешает сконцентрироваться на чем-то одном, более важном. Хаос в документах недопустим, а расхождение слов и дел может стать причиной ссор с ближайшим окружением. Необходимо повысить дисциплину ума, а к любым интеллектуальным процессам подходить играючи и с юмором. Могут возникнуть хорошие возможности для повышения образования, квалификации, развития ораторских способностей.

Рак — гороскоп на неделю

Раков звезды предупреждают — не ввязывайтесь в сомнительные операции, связанные с материальными ресурсами, избегайте займов и не храните все сбережения в одном месте. Возможны изменения, связанные с финансовыми делами супруга или партнера по бизнесу. Допустимы траты для поправки здоровья и медицинских нужд. Зато благодаря усилению сексуальности, можно устроить незабываемое романтическое свидание.

Лев — гороскоп на неделю

Львы готовы вступить в схватку с любым, кто выражает несогласие с их царственной особой. Желание настоять на своем мнении и соперничество могут довести до открытой конфронтации. Снизить чрезмерный накал поможет интенсивная пробежка, сплит-тренировка или участие в соревнованиях. Поработайте над тем, чтобы настроить себя на гармоничные сценарии взаимоотношений. Понимание и учет интересов ваших партнеров создадут приятный микроклимат и сделают этот период запоминающимся.

Дева — гороскоп на неделю

Девам стоит более серьезно относиться к вопросам здоровья, рационального питания, режима дня. Не допускайте переутомления и чрезмерной нагрузки, особенно на нервную систему. Возможно нарушение распорядка работы. Скорректируйте график так, чтобы хватало времени для сна и отдыха. Постарайтесь избегать конфликтов с коллегами и персоналом. Гармоничная атмосфера на рабочем месте и во взаимоотношении с коллективом смягчит внутреннее напряжение.

Весы — гороскоп на неделю

Весы готовы к динамичному утверждению своих идей и планов. Однако, есть вероятность столкнуться с непониманием среди детей, друзей или любимых людей. Повышенная импульсивность и эмоциональность побуждает к опрометчивым шагам, а возможно и к разрыву устаревших отношений. Не позволяйте другим людям и обстоятельствам влиять на вас и подталкивать к поспешным решениям. Поставьте акцент на саморазвитии, занятиях фитнесом или любимым хобби. Коррекция жизненных планов и текущих проектов поможет зарядиться позитивом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов хороший период привести свои дела в порядок и внести организационные преобразования. Прежние обязанности и заботы напоминают о себе. В общении с домочадцами может проявиться настороженность и скрытность. Нежелание раскрывать свои чувства вызывает недопонимание со стороны близких. Откровенный разговор поможет выявить причины недовольства и сообща наметить мирные пути решения проблем. Повремените с оформлением официальных документов, ремонтных работ и взятия на себя непосильных обязательств.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам трудно соглашаться с чужим мнением. Возможно возникновение словесных баталий с родственниками, соседями и приятелями. Успокоить буйство разума поможет замедление темпа жизни и философский подход к бытию. Хороший период, чтобы оттачивать на практике врожденный талант мудреца и дипломата. К тому же, общественная деятельность потребует от вас некоторых усилий. Ориентируйтесь на поиск хорошего в любой негативной ситуации, используйте позитивные убеждения и не забывайте генерировать смелые идеи.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов на всем периоде обостряется потребность в напряжении и накале чувств. Однако, рекомендуется избегать неоправданного риска в обращении с финансами. Любые авантюры или стремление быстро разбогатеть могут привести к краху и крупным потерям. Хорошее решение — сублимировать эти энергии в творчество, спорт или в такие увлечения, которые вызовут эмоциональный подъем.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, повышенная требовательность к партнерам неминуемо ведет к столкновению интересов и противостоянию с окружающими. Вы не тот, кто уступает свою позицию, но репутация несговорчивого человека может нанести вред как личным, так и деловым отношениям. Воздержитесь от заключения договоров, соглашений, от конкурентной борьбы. Отдайте предпочтение флирту и привлечению к себе внимания с помощью яркого и броского внешнего вида.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб включается интерес к необычным явлениям и эзотерическим практикам. Дайте себе передышку и побудьте наедине с собой. Активные подсознательные процессы способствуют творческой самореализации или научным исследованиям. Звезды поддержат философов, культурных и религиозных деятелей. Повышение уровня энергетики происходит через созерцание предметов искусства, природы, просмотра душевного кино, занятия музыкой. Оказав благотворительную помощь, можете рассчитывать на щедрые кармические бонусы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что людям, рожденным в определенные четыре месяца, повезет в июле.

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