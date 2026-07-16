«Классика цензуры Запада»: Захарова об удалении мессенджера МАКС и приложений VK

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ранее российские программы стали недоступны для скачивания в магазине Google Play.

Удаление мессенджера МАКС и приложений компании VK из магазина Google Play — это «классика цензуры Запада». Такой комментарий в беседе с «Известиями» дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее приложения VK и мессенджера МАКС стали недоступны для скачивания в магазине Google Play. При этом уже установленные программы продолжают работать без ограничений.

Пользователи с устройствами на Android по-прежнему могут скачивать и устанавливать соответствующие сервисы через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие онлайн-магазины. В VK также уточнили, что пользователи Android-устройств продолжат получать все push-уведомления от программ.

Мария Захарова комментировала более ранние ограничения, которые затронули сервисы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», а также «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru и другие платформы. По ее словам, такие действия являются очередным проявлением политически мотивированной цензуры западных стран.

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