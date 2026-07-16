Месть бывшей: экс-жена Тимура Родригеза пыталась закрыть ему выезд из России
Экс-жена Тимура Родригеза пыталась ограничить ему выезд из России
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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Причиной стали возможные долги по алиментам.
Бывшая супруга певца Тимура Родригеза, Анна Девочкина, попыталась закрыть ему выезд за пределы России прямо перед его свадьбой с актрисой Катей Кабак и потребовала алименты в размере семи миллионов рублей. Об этом пишет StarHit.
Судебный пристав ответил официальным отказом на требование Девочкиной ограничить свободу передвижения музыканта.
Истинные мотивы бывшей жены Родригеза остаются загадкой: она могла как пытаться умышленно сорвать экс-супругу медовый месяц, так и помешать его запланированной встрече с сыновьями Мигелем и Даниэлем, которые проживают вместе с матерью на территории Испании.
Защита артиста сейчас активно проверяет правомерность автоматически запущенного исполнительного производства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимур Родригез и Катя Кабак поженились. Торжество прошло во Дворце бракосочетания № 1 в кругу близких.
При этом о самой помолвке артисты объявили еще в апреле, Кабак отмечала, что не ожидала такого шага, поскольку уже воспринимала их отношения как семейные.
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