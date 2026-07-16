«Мой любимчик»: Ольга Бузова заявила, что «с детства» болеет за Лионеля Месси

Фото, видео: Reuters/BRETT DAVIS; Instagram*/buzova86; 5-tv.ru

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При этом аргентинский футболист всего на год моложе телеведущей.

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что уже давно следит за карьерой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.

Бузова отметила, что рада выходу сборных Испании и Аргентины в решающий матч чемпионата мира.

«Листаю сейчас ленту, смотрю, многие недовольные финалом чемпионата. А я рада. Во-первых, моя любимая Испания в финале. Как она Францию сделала, люто просто вообще. И Аргентина, и красавчик Месси. Поэтому я буду счастлива при любых раскладах», — сказала телеведущая.

Бузова добавила, что всегда поддерживала «Барселону», где ранее выступал Месси. По ее словам, за каталонский клуб она болела вместе с семьей. Она также назвала аргентинца своим любимым футболистом «с детства». При этом сама Бузова родилась в 1986 году, тогда как Месси появился на свет всего годом позже — в 1987-м.

«А Месси мой любимчик с самого детства. Мы всегда семьей, ну естественно, болели за „Зенит“ и за „Барселону“, где играл раньше Месси. Поэтому я вообще в кайфе. Лучший финал Аргентина-Испания», — заявила Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Спортсмен установил рекорд во время матча группового этапа против команды Австрии в Далласе. На 38-й минуте он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и превзошел достижение немца Мирослава Клозе, на счету которого было 16 мячей.

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