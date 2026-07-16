«Задели машину»: мужчина расстрелял грузчиков в Петербурге за помятое авто

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Двое человек ранены.

Мужчина открыл стрельбу на улице Массальского в Санкт-Петербурге из-за того, что грузчики задели его припаркованный автомобиль. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Грузчики задели припаркованную машину. Хозяин автомобиля достал оружие и открыл стрельбу», — сообщил инсайдер.

Предварительно, двое человек ранены, подробности уточняются.

Это не первый раз, когда разозленные жители Северной столицы устраивают стрельбу. Ранее в Санкт-Петербурге арестовали на два месяца артиста Мариинского театра, который стрелял в ребенка из окна за игру на саксофоне. Он якобы хотел «просто напугать» мальчика, но попал прямо ему в голову. Фигуранту предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство с применением оружия». У мужчины изъяли пневматический газобаллонный пистолет Макарова.

Пуля пробила ребенку лицо и застряла в области подбородка. Врачи оказали ему помощь, однако неизвестно, сможет ли он играть на музыкальном инструменте в будущем.

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