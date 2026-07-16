Кто теперь защитит Ким? Телохранитель Кардашьян погиб в ДТП за два дня до дня рождения

Daily Mail: телохранитель Кардашьян погиб за два дня до 53-летия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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У мужчины остались жена и двое детей.

Мейсон Хейнс, который работал в сфере охраны 22 года и обеспечивал безопасность семьи звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, погиб в результате автомобильной аварии в Великобритании. Об этом сообщило Daily Mail.

ДТП произошло 4 июля в Гэмпшире. В аварии фигурировали два мотоцикла Harley-Davidson, автомобиль BMW X3 и автодом LDV Maxus. Мейсон Хейнс скончался на месте происшествия. Однако о случившемся стало известно только спустя время.

После аварии полиция задержала водителя BMW по подозрению в причинении смерти из-за неосторожного вождения и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Также был задержан водитель автодома, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений и смерти в результате опасного вождения.

Хейнс работал телохранителем Крис Дженнер и отвечал за безопасность Ким Кардашьян и ее младшей сестры Кендалл Дженнер. На момент гибели он также охранял пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который состоит в отношениях с Ким Кардашьян.

Мейсон Хейнс сопровождал Ким, в том числе после нападения в Париже в октябре 2016 года. Тогда вооруженные злоумышленники, переодетые полицейскими, проникли в ее апартаменты, связали звезду и похитили украшения на миллионы долларов.

«Я не могу вдаваться в подробности; я был частью той команды по охране, и случившееся стало просто стечением неудачных обстоятельств, приведшим к печальным последствиям», — говорил Хейнс в одном из интервью.

У погибшего остались жена Фэй, 18-летняя дочь Брук и 25-летний сын от прошлых отношений. Мужчина погиб за два дня до своего 53-летия.

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