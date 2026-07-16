Рэпер Птаха оштрафован за пропаганду наркотиков

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Сам исполнитель свою вину на заседании суда так и не признал.

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) был оштрафован за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Никулинский суд Москвы назначил исполнителю штраф в размере 80 тысяч рублей.

Административный протокол по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета» был составлен 2 июля, после того, как правоохранительные органы обнаружили в нескольких композициях музыканта это правонарушение. Треки были размещены в одной из групп в социальной сети VK.

Сам артист свою вину не признал и просил прекратить производство по делу. Птаха заявил, что является автором этих песен, но публиковал их на платформе не он. Также защита указывала на неточности в экспертизе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженный артист России Николай Фоменко стал фигурантом административного дела. Согласно материалам, он не уплатил назначенный штраф в установленный срок. За это полагается либо взыскание суммы в двукратном размере, либо арест до 15 суток, либо 50 часов общественных работ.

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