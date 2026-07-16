Крутое пике: истребитель едва не протаранил отдыхающих на пляже

Истребитель едва не протаранил отдыхающих на пляже во Флориде

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Кого-то из очевидцев вираж даже привел в восторг.

Несколько нервных секунд пережили зрители воздушного парада на одном из пляжей Флориды. Там истребитель едва не протаранил людей. Любителей адреналина вираж привел в восторг. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил опасный маневр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бухте Муравьиной Приморского края произошло обрушение моста, который отдыхающие использовали как трамплин для прыжков в воду. В момент происшествия на сооружении, по предварительным данным, находились около 20 человек.

По информации краевого министерства здравоохранения, в результате ЧП пострадали трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет, которые были госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. Предварительно, двое из них получили травмы легкой степени, еще один — средней степени тяжести.

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