Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины

Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

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За выступили 289 человек, а против — только один.

Верховная рада Украины поддержала назначение генерального директора «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на пост главы правительства. Решение о назначении нового премьер-министра депутаты приняли 16 июля. Об этом свидетельствует протокол по итогам выборов, приведенный украинским изданием «Страна.ua».

За кандидатуру Корецкого проголосовали 289 парламентариев, против выступил один человек, семеро воздержались, а еще 21 депутат не принимал участия в голосовании.

После голосования в Верховной раде объявили двухчасовой перерыв. По его завершении депутаты должны вернуться к рассмотрению вопроса о формировании нового состава кабинета министров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах сменить состав всего правительства. Накануне он назвал Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра.

Предыдущий глава правительства Юлия Свириденко покинула этот пост за несколько дней до назначения нового премьера. После этого Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Корецкого.

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