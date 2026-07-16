Рэпер Птаха прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Музыканту грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) прибыл в суд по делу о пропаганде наркотиков. Кадры публикует 5-tv.ru.

В отношении Птахи составили административный протокол по статье 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Нуриеву грозит штраф до 30 тысяч рублей или приостановка деятельности.

Ранее суд оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) по той же статье. Вокруг композиций «Никотин» и «Бардак» разгорелся скандал — в них нашли признаки пропаганды наркотических препаратов.

Сам Ганвест на слушания не явился, а вместо себя отправил юриста. Адвокат встал на защиту творчества своего клиента и пытался доказать, что тексты песен — это всего лишь вымышленные сюжеты и «фантазийная» история.

При этом ранее суд Санкт-Петербурга уже рассматривал аналогичный протокол в отношении рэпера, где пропаганду усмотрели уже в восьми композициях.

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