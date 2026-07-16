Народный фронт добавил в приложение «Радар. НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями топливом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

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Гражданам предлагается указать, на какой заправке происходит перелив бензина.

Народный фронт обновил мобильное приложение «Радар. НФ»: на главной странице появилась кнопка «Перелив бензина», нажав которую можно сообщить о ситуациях, когда на заправках выкупаются подозрительно большие объемы топлива от 500 литров и более.

В СМИ и социальных сетях распространяются сообщения о случаях, когда в бочки переливали тысячи литров бензина, после чего топливо на заправках заканчивалось, а те, кто это делал, затем ставили цену 200-300 рублей за литр.

Теперь с помощью «Радар. НФ» можно сообщить о таких ситуациях, а Народный фронт направит информацию в правоохранительные органы и возьмет разбирательство по ситуации на контроль. Гражданам предлагается указать, на какой заправке происходит перелив топлива, и государственные номера водителей автомобилей, которые в этом участвуют.

«После запуска новой функции в приложении „Радар. НФ“ водители смогут участвовать в предотвращении спекуляции топливом. Чтобы появилась кнопка „Перелив бензина“, нужно обновить приложение», — рассказал руководитель проекта разработки приложения «Радар. НФ» Михаил Камышев.

«Радар. НФ» — единственное в России мобильное приложение, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах, а также о деятельности вражеских диверсионно-разведывательных групп. Количество пользователей приложения превысило 3,2 млн человек, скачать его можно в Рустор и других источниках, подробная информация на сайте onf.ru.

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