Минобороны РФ подшутило над ЧМ-2026 на фоне ударов по объектам ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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В оборонном ведомстве опубликовали ироничный комментарий.

Министерство обороны РФ подшутило над чемпионатом мира по футболу на фоне ударов российской армии по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — гласит ироничный комментарий оборонного ведомства на картинке с запуском ракеты.

Ранее армия России в ночь на 16 июля ударила по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и по портовой сети в Одессе.

Фото: Telegram/Минобороны России/mod_russia

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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