Сенатор Рогозин заявил о готовности России нейтрализовать Starlink

Фото: www.globallookpress.com/Jaque Silva

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Москва и Тегеран уже синхронизировали подходы, включая глушение терминалов.

Россия располагает сразу несколькими способами свести на нет эффективность спутниковой сети Starlink в зоне боевых действий, и дело осталось только за принятием политического решения. Об этом сообщил сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает EADaily.

«Москве известно сразу несколько способов лишить противника доступа к спутникам, и дело осталось только за принятием политического решения», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин подчеркнул, что Starlink превратился в главный фактор превосходства ВСУ в управлении дронами. По его словам, в современных боевых действиях надежная связь и глобальное управление БПЛА стали важнее тысяч танков и самолетов. Параллельно с заявлением российского политика Иран подтвердил внесение активов Илона Маска в официальный «банк целей».

Тегеран классифицирует инфраструктуру спутниковой связи как легитимные военные объекты, поскольку армии США и Израиля интегрировали Starlink и милитаризированную сеть Starshield в управление ударными дронами.

Среди ключевых инструментов противодействия называются комплексы радиоэлектронной борьбы. Россия уже передала Тегерану экспериментальные станции «Калинка», созданные специально для глушения терминалов.

Второй метод — перехват шлюзов связи, расположенных в соседних государствах. Для Украины такие наземные станции сопряжения работают в Польше, Литве и Турции. Их уничтожение временно отрезало бы спутниковую группировку от глобальной сети, сделав терминалы на фронте бесполезными.

По словам эксперта, локально наземные средства РЭБ способны парализовать связь противника в критический момент, однако для полной нейтрализации системы России пришлось бы перейти к военным действиям в космосе, к чему она, по данным западных разведок, готовится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США одобрили запуск спутника-зеркала.

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