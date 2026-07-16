Максимум пользы без вреда для природы: как правильно заготавливать банный веник

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Необходимо учесть все: от способа срезания веток до погоды при сушке.

Банные веники нужно заготавливать, когда листья уже набрали силу, но не стали грубыми. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Там уточнили, что если начать заготавливать веник слишком рано, то при сушке и запаривании нежные неокрепшие листья могут осыпаться. А если этим заняться слишком поздно, то будут утеряны полезные для здоровья человека эфирные масла, и листья станут слишком жесткими.

Если момент будет подобран идеально, то в зеленых частях веника сохранится много фитонцидов, флавоноидов и дубильных веществ. Они положительно сказываются на коже, дыхательной системе и общем тонусе организма. Также от времени заготовки зависит качество и долговечность веника.

Для березы в средней полосе России оптимальное время сбора веток с середины июня по середину июля. В южных — с конца мая по июнь. В северных — в первой половине июля. Поверхность листа должна быть бархатистой, с легким опушением и иметь насыщенный зеленый цвет без пятен и желтизны.

Рекомендуется срезать с одного дерева всего две-три веточки. Это не навредит растению. Также необходимо использовать нож или секатор, чтобы получить ровный срез.

Заготавливать дубовые веники нужно с июля до середины августа. Тогда листья этого дерева уже плотные, но еще сохраняют эластичность. Они должны быть темно-зелеными и иметь легкий блеск. Лист также должен гнуться, но не ломаться.

Еще важно выбрать день с определенными погодными условиями. Срезать ветки лучше всего, когда ясно, сухо и безветренно. Температура воздуха должна находиться в диапазоне от +15 до +25 градусов. Лучше всего заготовкой заниматься в первой половине дня, до наступления жары. Кроме того, нужно, чтобы хотя бы пару дней после того, как ветки будут срезаны, не выпадало осадков.

Березовые веники сушатся 10-14 дней, а дубовые — 18-21 день. Все это время они должны находиться в хорошо вентилируемом помещении. Также необходимо, чтобы на ветки не попадали прямые солнечные лучи. Температура также должна быть от +15 до +25 градусов.

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