Не жена и не дочь: пропавший в тайге Усольцев летал на курорты с двумя женщинами

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Может ли этот факт стать ключом к разгадке исчезновения семьи?

Сергей Усольцев, который пропал в тайге вместе с женой и ребенком, ранее несколько раз посещал Таиланд не только с супругой Ириной, но и с другой женщиной и ее взрослой дочерью. Об этом сообщило aif.ru.

По данным издания, бизнесмен Сергей Усольцев совершал поездки на морские курорты с 58-летней сотрудницей прокуратуры одного из городов Красноярского края Оксаной Гамовой и ее 30-летней дочерью Алиной Гамовой (имена изменены).

Как отметили в aif.ru, такие поездки были зафиксированы трижды.

Также уточняется, что Сергей Усольцев и его супруга Ирина отдыхали в Таиланде в 2024 году, за год до исчезновения семьи.

По информации издания, на острове Пхукет расположена вилла красноярского бизнесмена, который занимался добычей золота на Кутурчинском Белогорье. Там позже исчезли Усольцевы.

Издание указывает, что предприниматель был связан с Сергеем Усольцевым через его бывшего компаньона.

Также сообщалось, что бизнесмен прилетал в поселок Кутурчин на собственном вертолете, площадка для которого находилась недалеко от места исчезновения семьи.

При этом местные жители заявляли корреспондентам издания, что в день исчезновения Усольцевых он в Кутурчин не прилетал.

По данным aif.ru, Сергей Усольцев, Оксана Гамова и ее дочь также вместе отдыхали во Вьетнаме в 2016 году.

На странице Алины Гамовой в соцсети есть фотографии с этой поездки, а также снимки с реки Мана, которая проходит недалеко от района, где пропала семья Усольцевых.

При этом неизвестно, знала ли супруга Сергея Усольцева об этих поездках. Обстоятельства исчезновения семьи продолжают устанавливать.

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