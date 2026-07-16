Фото: MAX/Минобороны России

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За десять месяцев работы цифровой сети армия России выстроила автоматизированную систему поражения врага.

Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о работе системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «Свод» в группировке войск «Центр» армии России. В ходе десятимесячного опытного применения офицеры подразделений группировки выстроили автоматизированную систему огневого поражения врага. Об этом сообщили в канале оборонного ведомства в Telegram.

«В подразделениях объединения, где данная система используется, все отзываются о ее работе только положительно», — подчеркнул командующий.

С помощью «Свода» российские военные организовали четкий и оптимизированный обмен сведениями между частями тактического звена. Удалось значительно повысить координацию действий подразделений на линии фронта.

Ранее в ночь на 16 июля армия России ударила по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и по портовой сети в Одессе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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