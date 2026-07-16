Росстат обрадовал сладкоежек: шоколад стал дешевле

Стоимость шоколада в России снижается с февраля 2026 года

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Цены на него снижаются шестой месяц подряд.

В России шестой месяц подряд снижаются цены на шоколад. Как сообщила Федеральная служба государственной статистики, с начала 2026 года средняя стоимость килограмма этого продукта уменьшилась на 1,7%.

Если в январе килограмм шоколада обходился покупателям в среднем в 1 554,06 рубля, то в июне его цена составила 1 527,87 рубля. Таким образом, за первое полугодие сладость стала дешевле почти на 26 рублей.

Снижение стоимости продолжается с февраля. Тогда средняя цена опустилась до 1 549 рублей за килограмм, в марте — до 1 542 рублей. В апреле и мае показатель держался на уровне около 1 530 рублей, а в июне вновь немного снизился.

Данная тенденция сохраняется на протяжении всего года. Несмотря на то что изменение цен нельзя назвать резким, шоколад остается одним из немногих продуктов, который стабильно становится дешевле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что овощи для борщевого набора в России стали дешевле почти на 28% в июне 2026 года.

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