Ушла с площадки и не вернулась: в Петербурге нашли тело трехлетней девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Семья погибшей воспитывает пятерых детей с нарушениями слуха и речи.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело трехлетней девочки, которая пропала с игровой площадки в поселке Саперном. Ребенка обнаружили в лесополосе после поисков, к которым подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Девочка ушла с игровой площадки и направилась в сторону лесного массива. Ребенок был найден в болоте. Предварительно, причиной гибели стало утопление.

По данным источника, семья воспитывает пятерых детей. Все дети в семье имеют нарушения слуха и речи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области пропали два несовершеннолетних брата. Мальчики восьми и 12 лет ушли из дома днем 14 июля и не вернулись.

Позднее детей нашли у бабушки в деревне Коуровка. По предварительной информации, братья самостоятельно отправились в гости к родственнице.

Мобильных телефонов у них с собой не было, поэтому связаться с ними не удавалось. Предположительно, мальчики могли взять с собой пять тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.