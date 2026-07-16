Собрали заново: женщина обрела вторую жизнь после пересадки четырех органов разом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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До вмешательства пациентка не могла самостоятельно дышать.

В США врачи медицинского центра Northwestern Medicine провели уникальную операцию, в ходе которой 36-летней Элизабет Верле пересадили сразу четыре органа. Об этом сообщило Yahoo.

Пациентка из города Монтесума страдала от осложнений кистозного фиброза — это наследственное заболевание, при котором нарушается работа желез, которые выделяют секрет (слизь, пищеварительные ферменты, пот и т. п.).

Ситуация осложнялась тем, что ее организм начал отторгать пару легких, пересаженных еще в 2017 году. В результате женщине потребовалась повторная трансплантация легких, а также замена печени и почки из-за развившейся полиорганной недостаточности.

Процедура стала первой в истории США операцией по пересадке четырех органов, включающей ретрансплантацию легких.

Сложное хирургическое вмешательство продолжалось восемь часов. По данным специалистов, до госпитализации состояние Верле оценивалось как критическое. Она не могла самостоятельно дышать и находилась на аппаратах жизнеобеспечения.

Подходящие донорские органы были найдены спустя всего два дня после ее перевода в отделение интенсивной терапии. Сначала врачи провели повторную замену легких, а на следующее утро завершили работу с печенью и почкой.

Результаты оказались поразительными — уже через три недели пациентку выписали.

«До операции в моей груди была такая тяжесть, что я не могла дышать. Почти сразу после трансплантации я почувствовала себя новым человеком», — поделилась радостью Элизабет.

Сейчас она уже активно восстанавливается, проходя по несколько миль в день и занимаясь легкой атлетикой.

Всего в США было зафиксировано лишь семь подобных случаев трансплантации четырех органов одновременно. Однако случай Элизабет уникален из-за повторной пересадки легочной ткани.

Женщина планирует вернуться домой 17 июля, где ее ждет 11-летний сын. По мнению медиков, без этой инновационной операции шансов на выживание у пациентки практически не оставалось.

Прогрессирующая дыхательная недостаточность и поражение других внутренних систем делали ее случай одним из самых тяжелых в практике центра.

Теперь же Верле надеется на долгую и полноценную жизнь благодаря профессионализму хирургов и развитию трансплантологии.

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