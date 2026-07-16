Медведи Миша и Гриша третий год ждут спасения в тесной клетке в Дагестане

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Животные находятся в тяжелых условиях под палящим солнцем.

В Дагестане на глазах у сотен туристов медленно умирают бурые медведи. Миша и Гриша несколько лет назад по решению суда были конфискованы у владельца, которого обвиняли в жестоком обращении. Но тогда никто и подумать не мог, что медведи останутся на улице. Сегодня они выживают в адских условиях. Есть ли шансы спасти животных — узнал корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Металлическая клетка, раскаленная под палящим солнцем, грязный пол и всего несколько квадратных метров на двоих. Именно так сегодня живут бурые медведи Миша и Гриша. Вместо просторного вольера — тесное пространство, где взрослым хищникам едва хватает места развернуться.

Когда-то Миша и Гриша помещались на руках у человека. Сегодня это взрослые бурые медведи, которые почти всю жизнь проводят в тесной клетке. Хотя еще три года назад суд постановил изъять животных, их судьба до сих пор остается нерешенной.

Их попросту некуда перевозить. Специализированного центра для медведей так и не нашли. Поэтому Миша и Гриша все это время буквально выживают в адских условиях.

«В первый приезд я видела, что медведи были безобразно грязные. Они были в колтунах, в экскрементах. Клетка полностью изгажена, летали мухи, зловоние, невозможно было подойти», — сказала зооинспектор Северо-Кавказского регионального управления Росприроднадзора Солмаз Бегова.

Но условия содержания — далеко не единственная проблема. Медведей регулярно подкармливают туристы и случайные прохожие. Вместо привычной пищи им все чаще достаются продукты, которые люди приносят с собой.

Хлеб, печенье и сладости — с такими угощениями к клетке чаще всего подходят туристы. Из жалости люди бросают медведям все, что оказалось под рукой, хотя такой рацион для диких животных совсем не предназначен.

Волонтеры пытаются хоть как-то облегчить жизнь медведям, но их возможности ограничены. Временные меры не заменяют полноценного ухода.

«Они же, как видите, в своих фекалиях, там же кушают, тут практически не было воды, мы сами налили — это ужасные условия», — сказала волонтер Нармина Кубаева.

Но даже при активной позиции добровольцев ситуация не сдвигается с мертвой точки. Кто должен искать новый дом для хищников и почему судебное решение не исполняется?

«Они должны либо пристроить этих животных в соответствующее учреждение — зоопарки или зоосады. Если такого учреждения государственного или муниципального нет, то оно передается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, который способен обеспечить условия для содержания», — сказал зооюрист Андрей Кузьмин.

Сам бывший владелец с обвинениями в жестоком обращении не согласен. По его словам, медведей он никогда не бросал и продолжает заботиться о них.

«На вопрос мой „где лучшие условия, куда вы их забираете“ — не было мест. Потому что так как они у меня находятся не первый и не второй год, я интересовался, где их держат. Но лучших условий я не видел», — рассказал бывший владелец медведей Омар Абдулжалилов.

За три года вокруг этих медведей накопилось немало споров. Одни называют условия содержания ужасающими, другие уверяют, что животные получают все необходимое. Но решение суда, которое должно было изменить судьбу Миши и Гриши, до сих пор остается неисполненным. А сами медведи продолжают ютиться в тесной клетке.

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