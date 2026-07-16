Трое работников скорой пострадали в результате удара беспилотника ВСУ в Горловке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Украинские боевики атаковали машину медбригады в Никитовском районе.

В Горловке Донецкой Народной Республики три работника скорой помощи пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», — написал Приходько в мессенджере МАКС.

Также градоначальник опубликовал фото автомобиля медбригады, поврежденного ударом ВСУ — передняя часть машины обожжена и иссечена осколками.

Ранее 27 июня жительница Горловки погибла в результате атаки ВСУ.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Причем для ударов боевики используют не только беспилотники, но и ракеты, атакуя гражданские объекты инфраструктуры и мирное население.

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