Беременная девушка раскрыла двойную жизнь пропавшего возлюбленного через соцсети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мужчина заблокировал ее аккаунт и перестал выходить на связь.

Пользовательница платформы Reddit с ником Babbbbbymommmmma обнаружила шокирующую информацию о своем партнере, который перестал выходить на связь незадолго до родов. Находясь на восьмом месяце беременности, девушка столкнулась с тем, что отец ее будущего ребенка заблокировал ее в социальных сетях и полностью исчез из ее жизни.

Несмотря на то, что пара долгое время находилась в отношениях, мужчина настаивал на том, чтобы она самостоятельно воспитывала малыша.

Свое нежелание становиться отцом вновь он аргументировал солидным возрастом и наличием уже взрослых детей. Героиня истории отметила, что не избавится от ребенка.

Расследование девушки с помощью запасного аккаунта в интернете привело к неожиданным результатам. Выяснилось, что мужчина, выдававший себя за одинокого человека, последние 15 лет состоит в серьезных отношениях с другой женщиной.

«Он говорил мне, что одинок и просто участвует в воспитании детей, что, очевидно, не соответствует действительности. Недавно они даже вместе ездили в путешествие. Изначально я собиралась просто оставить все как есть и жить своей жизнью с ребенком. Однако часть меня страстно желает подать на него в суд ради алиментов и сообщить его партнерше об измене», — рассказала героиня истории.

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